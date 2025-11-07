Habertürk
        Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Giriş: 07.11.2025 - 19:04 Güncelleme: 07.11.2025 - 19:04
        Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Burdur'da tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Serkan Doğan idaresindeki 07 NOJ 70 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Mehmet Akif​​​​​​​ Ersoy Üniversitesi kavşağında N.D. yönetimindeki IF 72 SER plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekibince Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan Serkan Doğan'ın Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

