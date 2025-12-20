Habertürk
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu:

        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu:

        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık ve yoksulluk sınırı arasında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması için çaba gösteriyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 15:22 Güncelleme: 20.12.2025 - 15:22
        Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın Burdur'da konuştu:
        Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerinin ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık ve yoksulluk sınırı arasında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması için çaba gösteriyoruz." dedi.

        Yalçın, Öğretmenevi İstasyon Şubesi'nde düzenlenen Eğitim-Bir-Sen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 2 No'lu Şubesinin kongre ve teşkilat buluşması programında yaptığı konuşmada, Eğitim-Bir-Sen'in Türkiye'de önemli bir örgütlenme olduğunu söyledi.

        Memur-Sen'in 11 hizmet koluyla 1 milyon 100 bin üyesiyle Türkiye'de önemli bir yer tuttuğunu belirten Yalçın, "Kamu görevlilerinin ve kamu görevlisi emeklilerinin özlük haklarının iyileştirilmesi, refah seviyesinde ücret alabilmesi, açlık ve yoksulluk sınırı arasında hiçbir kamu görevlisinin kalmaması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

        Yalçın, sendikanın varlığını üç sac ayağı üzerine oturttuklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

        "Üyemizin sosyal, ekonomik, mali haklarını iyileştirmek, özlük ve özgürlük alanlarını genişletmek, refah seviyesinin üzerinde ücret alacak bir zemine taşımak, milli gelirin adil dağıtılması, kamuda ücret dengesinin sağlanması için çalışıyoruz. Dünyanın adil bir dünya olması konusunda enerji ortaya koyma iddiasıyla özelde üye, genelde ülke, evrensel anlamda yer küre iddiasıyla yola devam ettik."

        Sendikacılığın sadece eleştirmek olmadığına dikkati çeken Yalçın, Türkiye'de sendikal mücadelenin sorunları alt alta sıralayıp kolaycılığı seçen bir yaklaşım oluştuğunu kaydetti.

        Memur-Sen ailesi olarak sorunları sıralamak değil, çözümleri zorlamak, sorunlar üzerinden değil, çözümler üzerinden konuşmak istediklerini anlatan Yalçın, bu konuda yeni kazanımlarla insanların hayatını rahatlatmak için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

