Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Kemer ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Elmacık köyünde İsmail H.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.
