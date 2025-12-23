Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Kemer ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 18:39 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da evde çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Kemer ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.

        Elmacık köyünde İsmail H.'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde maddi hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücrette kritik toplantı başladı
        Asgari ücrette kritik toplantı başladı
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Burdur'da ev yangını
        Burdur'da ev yangını
        Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki gençten 15 gün sonra acı haber 2 kişinin...
        Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki gençten 15 gün sonra acı haber 2 kişinin...
        Ağabeyi ve kuzeninin öldüğü kazada yaralanan Hamit, yaşam savaşını yitirdi
        Ağabeyi ve kuzeninin öldüğü kazada yaralanan Hamit, yaşam savaşını yitirdi
        Burdur'da evde çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı
        Burdur'da evde çıkan yangın hafif ticari araca sıçradı
        Bakan Yumaklı: Burdur Gölü'ne 5 yılda 5,8 milyar liralık yatırım yapacağız...
        Bakan Yumaklı: Burdur Gölü'ne 5 yılda 5,8 milyar liralık yatırım yapacağız...
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Burdur'da AK Parti'lilerle buluştu:
        Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Burdur'da AK Parti'lilerle buluştu: