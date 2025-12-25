Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da 91 yaşındaki hayırsever birikimini jandarmaya bağışladı

        Burdur'da 91 yaşındaki Mehmet Özcan, birikimi 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 10:32 Güncelleme: 25.12.2025 - 10:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da 91 yaşındaki hayırsever birikimini jandarmaya bağışladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da 91 yaşındaki Mehmet Özcan, birikimi 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

        Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde doğan Özcan, 21 yaşına kadar babasıyla çiftçilik yaptı. Askerliğinin ardından havuç ticaretiyle uğraşan Özcan, bir süre sonra kendi işini kurarak ilçede açtığı kırtasiye dükkanını kent merkezine taşıdı.

        İşlerinin zamanla büyümesiyle maddi durumu düzelen Özcan, bağış ve hayır işlerine yöneldi. Daha önce köyünde arkadaşlarıyla cami ve anaokulu yaptırılmasına öncülük eden Özcan, son olarak elindeki birikimi yaklaşık 400 bin lira değerindeki 10 Cumhuriyet altınını Jandarma Asayiş Vakfına bağışladı.

        Mehmet Özcan, gazetecilere, vatandaşları korumak için canını ortaya koyan jandarmayı çok sevdiğini söyledi.

        Jandarmanın insanların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat çalıştığını belirten Özcan, "Tabii jandarmamıza yardımcı olmayacağız da kime yardımcı olacağız? Bu şekilde düşündüm ve yardım etmeye karar verdim. Jandarmamıza birikimim olan 10 Cumhuriyet altını bağışladım. Bu bağışı yaparken de çok gururlandım. Askerimiz bizim için çok kıymetli, daha çok yardım etmek istedim ama elimden bu kadar geldi." dedi.

        Bağışın, Vakıf tarafından Burdur genelinde yürütülen hizmet ve faaliyetlerde kullanılacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Sadettin Saran adliyeye sevk edildi
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Bankalara olan borçlar için yapılandırma süresi uzatıldı
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Dijital hizmetler vergisi düşürüldü
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        Şeytanın aklına gelmez! 29 koyunun karnında dikiş izi vardı!
        TSS'de primler ulaşılabilir
        TSS'de primler ulaşılabilir
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Fenerbahçe'nin ilk yarı karnesi: 20 yıl sonra ilk!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Uyuşturucu test sonuçlarını değiştirdiler! Aralarında 8 sağlık çalışanı vardı... Sıcak gelişme!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        Hem eş hem kayınvalide... Çifte vahşet!
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        İlk önce hangisini görüyorsunuz?
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Tavuk büyüsü yaptılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Mutluluklarını haykırdılar
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Vücudumuzun en güçlü hali hangi yaşta oluyor?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Grönland kime ait, Trump neden adaya ilgi gösteriyor ?
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Emeklilikte bir haftalık fırsat
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        Kripto parada rekor hırsızlık: 2.7 milyar dolar
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        ABD Başkanı çocukların sorularını yanıtladı
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Epstein davasında bir milyonu aşkın belge!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Yaşlı adam son birikimi olan 10 Cumhuriyet altınını jandarmaya bağışladı Ha...
        Yaşlı adam son birikimi olan 10 Cumhuriyet altınını jandarmaya bağışladı Ha...
        Burdur'da çıkan yangında 2 bine yakın saman balyası zarar gördü
        Burdur'da çıkan yangında 2 bine yakın saman balyası zarar gördü
        Burdur'da yaralı halde bulunan vaşak, tedavi altına alındı
        Burdur'da yaralı halde bulunan vaşak, tedavi altına alındı
        Burdur'da yolcu otobüsünün trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ceza
        Burdur'da yolcu otobüsünün trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ceza
        Burdur'da jandarmadan trafik denetimi: 502 araç ve sürücüsüne para cezası
        Burdur'da jandarmadan trafik denetimi: 502 araç ve sürücüsüne para cezası
        Burdur'da yeni yıl öncesi kaçak alkol ve silah ele geçirildi
        Burdur'da yeni yıl öncesi kaçak alkol ve silah ele geçirildi