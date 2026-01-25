Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 20:38 Güncelleme: 25.01.2026 - 20:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Ağlasun ilçesinde tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Antalya-Isparta kara yolundaki Kazak Tüneli'nin girişinde Oğuz D. (19) idaresindeki 32 AAK 364 plakalı otomobil, Cemal K. (56) yönetimindeki 33 AZV 518 plakalı otomobil ile Hasan B'nin (51) kullandığı 33 AJM 358 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, otomobildeki Hasret K'nin (18) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ile otomobillerdeki Aynur K. (52), Miraç Y. (10), Hiranur K. (10), İremnur Y. (18), Ahmet D. (53) itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

        Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Cemal K. burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        Bebeğe şiddette hemşire polise teslim oldu!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Meteoroloji'den 9 il için "sarı" kodlu uyarı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        Galatasaray, Asprilla'nın maliyetini açıkladı!
        YPG ateşkesi ihlal etti
        YPG ateşkesi ihlal etti
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Marmara Denizi'ne düşmüştü! 50 yıl sonra yeni parçaları bulundu
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Galatasaray'dan Ali Koç için sert açıklama!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Kızakla kayarken otobüs çarptı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        Terör örgütü YPG'nin tünel ağı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        New York'ta kar fırtınası paniği!
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        NASA 50 yıl sonra ilk insanlı Ay seyahati hazırlığında
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        Okan Buruk rekorlarına bir yenisini ekledi!
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        "Basketbol şubesi ek bir destek almadan devam edecek!"
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Tamir ettiği kamyonun şoför kabini üzerine düştü!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?

        Benzer Haberler

        Burdur'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Burdur'daki feci kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi
        Burdur'da otomobil uçuruma düştü: 1 yaralı
        Burdur'da otomobil uçuruma düştü: 1 yaralı
        Halilcan'ı tüfekle öldüren arkadaşının 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı
        Halilcan'ı tüfekle öldüren arkadaşının 10 yıl 10 ay hapis cezası onandı
        Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        GÜNCELLEME - Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7...
        GÜNCELLEME - Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7...
        Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaraland...
        Burdur'da tır ve 2 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaraland...