Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği gerçekleştirildi

        Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği ve Ramsar Sulak Alanlar çalıştayı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 18:16 Güncelleme: 02.02.2026 - 18:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği gerçekleştirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da Dünya Sulak Alanlar Günü etkinliği ve Ramsar Sulak Alanlar çalıştayı düzenlendi.

        Burdur Valiliği, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen program, MAKÜ Lavanta Tepesi Otel'de saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Yasin Akkaya tarafından sulak alanda yetişen kamışlardan üretilen sipsi dinletisi gerçekleştirildi.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, konuşmasında, sulak alanları korumanın çevresel bir görev olmanın ötesinde, gelecek kuşaklara karşı ortak bir sorumluluk olduğunu söyledi.

        Burdur Gölü Eylem Planı'nı hatırlatan Bilgihan, "Bu bizim için önemli bir süreci başlatmış oldu. Bir kurumun tek başına yükleneceği bir süreç olmadığını fark ederek ve kabul ederek başlamamız gerekiyor. Bütün göller ve sulak alanlarımız için de içinde bulunduğu ekosistemi oluşturması, zenginleştirmesi noktasında önemli adımlar var." dedi.

        Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de çalıştaydan çıkacak notların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar ise insanlığın ve bölgenin en büyük tehdidi olan kuraklık, iklim değişikliği konusunda böyle bir çalıştayın yapılmasını çok kıymetli bulduğunu belirtti.

        Salda Gölü'nün uluslararası düzeyde dikkati çeken bir sulak alan olduğuna işaret eden Dalgar, Salda Bilim Merkezi ve planlanan uzay temalı bilim merkezi projeleriyle bölgenin bilim turizmi açısından da önemli bir merkez haline geleceğinin altını çizdi.

        Konuşmaların ardından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkan Vekili Prof. Dr. Nizamettin Kazancı ve Hacettepe Üniversitesi Hidrojeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi tarafından sunum gerçekleştirildi.

        Programın sonunda Türkiye'nin Ramsar Alanları ve Sulak Alanlardan Yansımalar isimli fotoğraf sergisi gezildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Antalya'da Adli Tıp önünde çok büyük acı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Minibüs suya gömüldü, korku dolu anlar yaşandı!
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Pankreas kanserini tedavi eden araştırmacılara klinik deneyler için en az 30 milyon euro gerekiyor
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Cesedi parçalanmış poşetlere konulmuş! Kayıp baş aranıyor!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Kuyumcuda silahlı soygun! Müdahale eden bir polis vuruldu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Baba ile kızı ölüme uyudu!
        Kante'de geri sayım!
        Kante'de geri sayım!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Doktor dehşet saçtı! Tartıştığı karısını 20 kez bıçakladı!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Beşiktaş'ta sıcak saatler!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        68. Grammy Ödülleri kırmızı halısından kareler...
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Altın ve bahise önlem alındı
        Altın ve bahise önlem alındı
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        Trump'ın adı, 5 bin 300 Epstein dosyasında geçiyor
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        "G.Saray şampiyonluğa yürüyor"
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        Ayakkabısına da saklamış! Bir ayda 41 kilo altın!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        O an kamerada... İş başvurusunda şaşırtan olay!
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        Togg'un yeni rengi Seyhan oldu
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?
        2 - 8 Şubat haftasında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı...
        Bursa'da kayınpederin öldüğü silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı...
        Burdur'da etkili olan yağıştan dolayı yol çöktü
        Burdur'da etkili olan yağıştan dolayı yol çöktü
        Burdur'da mobilya imalathanesinde yangın
        Burdur'da mobilya imalathanesinde yangın
        Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Burdur'da dağda mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı
        Burdur'da baca yangını korkuttu
        Burdur'da baca yangını korkuttu