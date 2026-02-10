Canlı
        Burdur'da mermer parçalarının isabet ettiği 5 işçi yaralandı

        Burdur'da bir fabrikada kesimi yapılan mermer bloğu parçalarının isabet ettiği 5 işçi yaralandı.

        Giriş: 10.02.2026 - 14:28 Güncelleme: 10.02.2026 - 14:28
        Burdur'da mermer parçalarının isabet ettiği 5 işçi yaralandı
        Burdur'da bir fabrikada kesimi yapılan mermer bloğu parçalarının isabet ettiği 5 işçi yaralandı.

        Gökçebağ köyündeki 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada mermer kesimi sırasında makineden düşen mermer bloğun parçaları işçilere isabet etti.

        Bu sırada işçiler Süleyman A. (25), Salih S. (25), İdris Y. (39), Süleyman Ö. ile (38) Kürşat G. (33) yaralandı.

        İhbar üzerine fabrikaya 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

