        Burdur'da 112 Günü dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı

        Burdur'da 11 Şubat Avrupa 112 Günü dolayısıyla stant açıldı.

        Giriş: 11.02.2026 - 15:04 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:04
        Burdur'da 112 Günü dolayısıyla bilgilendirme standı açıldı
        Burdur'da 11 Şubat Avrupa 112 Günü dolayısıyla stant açıldı.

        Cumhuriyet Meydanı'nda, Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), UMKE ve Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerince, stant açıldı.

        Açılan stantlarda vatandaşlar bilgilendirildi.

        Stantları ziyaret eden Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru amaçla kullanılmasının öenmine vurgu yaptı.

