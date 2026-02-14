Canlı
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da yardım kampanyası tamamlanan SMA'lı Atlas Ege için balon uçuruldu

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde yardım kampanyası tamamlanan SMA Tip 1 hastası, 1 yaşındaki Atlas Ege Sevinç için balonlar uçuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 19:59 Güncelleme: 14.02.2026 - 19:59
        Burdur'da yardım kampanyası tamamlanan SMA'lı Atlas Ege için balon uçuruldu
        Burdur'un Altınyayla ilçesinde yardım kampanyası tamamlanan SMA Tip 1 hastası, 1 yaşındaki Atlas Ege Sevinç için balonlar uçuruldu.

        Altınyayla Güreş Stadı'nda düzenlenen programa, vatandaşlar ellerinde mavi balonlarla katıldı.

        Katılımcılar ellerindeki mavi balonları Atlas Ege için gökyüzüne uçurdu.

        Programa, Sevinç ailesi, çocuklar ve aileleri de katıldı.

