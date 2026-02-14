Canlı
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da "Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni yapıldı

        Burdur'un Bucak ilçesinde Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2026 - 17:29 Güncelleme: 14.02.2026 - 17:29
        Burdur'da "Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması"nın ödül töreni yapıldı
        Burdur'un Bucak ilçesinde Aydınlık Yarınlara Kitap Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde Uluslararası Eğitimciler Derneği ve Hayrat Vakfı işbirliğinde düzenlenen yarışmaya 1661 öğrenci katıldı.

        Bucak Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Uluslararası Eğitimciler Derneği Başkanı Yusuf Irmak, yarışmaya yurt içinden ve yurt dışından toplamda 492 bin müracaat olduğunu belirtti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Canavar ise yarışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

        Hayrat Vakfı Bucak ilçe temsilcisi Hasan Kayacan da yarışmanın bu yıl 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren 46 Bucaklı öğrenciye, protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

