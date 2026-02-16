T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, Burdur'da gençlerle buluştu

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Elvan Kuzucu Hıdır, Burdur'da öğrencilerle bir araya geldi.



Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin (MAKÜ) 20. yıl etkinlikleri kapsamında MAKÜ Konferans ve Sergi Salonu'nda "Teknolojide Türkiye Yüzyılı: Gençlerle Söyleşi" programı düzenlendi.



MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, yaptığı konuşmada, üniversite olarak TEKNOFEST yarışmalarına önem verdiklerini ve bu yıl güçlü şekilde katılacaklarını söyledi.



Teknoloji üretiminin "öz güven" meselesi olduğunu vurgulayan Dalgar, Türkiye'nin bugün kendi mühendisleri ve gençleriyle ileri teknoloji geliştiren noktaya geldiğini belirtti.



T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır da gençlerle kariyer yolculuğunu paylaştı.



T3 Vakfında yürütülen çalışmalarla Milli Savunma Hamlesi vizyonunun hayata geçirilmesinde merhum Özdemir Bayraktar'ın önemli katkılarının olduğunu belirten Hıdır, "Kendisi Milli Teknoloji Hamlesi'nin mimarlarından birisi olarak hayat hikayesiyle hepimize büyük bir örnek teşkil ediyor çünkü o da engellerle karşılaştı ama yılmadan devam etti. Daha da ileri gitmeye çalıştı." dedi.



- "Türkiye'de 18 binden fazla aktif öğrencimiz var"



Hıdır, DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin başvurularının devam ettiği bilgisini vererek, "3 yıl boyunca ücretsiz teknoloji odaklı eğitimler veriyoruz. Bu da vakfımızın geleceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirmek maksadıyla hayata geçirdiği proje. Şu an Türkiye'de 18 binden fazla aktif öğrencimiz var." diye konuştu.



TEKNOFEST'in gençler için "vizyon sahnesi" olduğunu belirten Hıdır, 30 Eylül-4 Ekim'de Şanlıurfa'da düzenlenecek bu organizasyon için son başvuru tarihinin 20 Şubat olduğunu söyledi.



Program, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.



