Salda Gölü'ne ziyaretçi akını 1 Haziran'da yeniden ziyarete açılan Salda Gölü, hafta sonu misafirlerini ağırladı

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Salda Gölü, beyaz kumsalıyla nişanlı çiftlerin de doğal stüdyosu oldu.

Geçen yıl yaz döneminde 1,5 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Korona virüs sebebiyle ziyarete kapalı olan Salda Gölü, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlaması ve ziyaret yasağının kalkmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. Türkiye'nin her yerinden vatandaşlar, Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü'nün beyaz kumsallarını görmek için geliyor. Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, pandemi döneminde ziyarete kapatılan ve normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Salda Gölü, her geçen gün ziyaretçilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Ankara’dan gelen nişanlı Seyid ve Melis çiftti, “Düğün öncesi doğa fotoğraf çektirmek için geldik buraya, burası doğal güzel bir ortam, burasını nişanlım internetten görmüş. Biz başka ülkede zannediyorduk meğer Türkiye’deymiş, iyiki gelmişiz" dedi.

Salda’ya Bursa’dan geldiğini söyleyen Meryem Durmuş da, "Geçenlerde haberlerde duymuştuk Salda Gölü yok olacak diye bizler de merak edip geldik. Gördük ki bahsedilen haberlerden alakası yok güzelleşip toparlanmış halde bulduk" diye konuştu.

