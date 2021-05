Burdur’da kaybolan işitme ve konuşma engelli küçük Kerim bulundu Küçük Kerim’den sevindirici haber geldi

Burdur’da kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan otizmli işitme ve konuşma engelli Kerim Can Güney, kaybolduğu yere 5 km mesafede sağ olarak bulundu.

Burdur’un Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ Köyü’nde kozalak toplamak için çıktığı ormanlık alanda kaybolan ve kendisinden 46 saat sonra kaybolduğu alana 5 km mesafede sağ olarak bulundu. Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışmaları sonucu bulunan Kerim Can Güney’in sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Burdur’un Altınyayla İlçesine bağlı Asmabağ Köyü’nde 2 gün önce 10 yaşındaki Kerim Can Güney’den haber alamayan ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulunmuş, AKUT, UMKE, Jandarma ve köylülerden oluşan 200’ün üzerinde oluşan ekip ile arama çalışmaları başlatılmıştı. Jandarma ekipleri, gündüz drone ve kokuya duyarlı köpekler ile yapılan arama çalışmalarına devam ederken, gece saatlerinde ise termal görüşlü drone ile çalışmalar sürdürülmüştü.

