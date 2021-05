Vali Arslantaş, bulunan Kerim Can'ın ailesinin mutluluğunu paylaştı

Burdur Valisi Ali Arslantaş, 10 yaşındaki Kerim Can Güney’in bulunmasının ardından Altınyayla ilçesine giderek çocuklarına kavuşan ailenin mutluluğunu paylaştı. Arama çalışmalarına katılan ekiplerin temsilcileriyle bir araya gelerek, gösterdikleri gayret dolayısıyla teşekkür etti.



2 Mayıs Pazar Günü Altınyayla ilçesine bağlı Asmabağ köyünde ailesi ile birlikte gittiği tarlada kaybolan 10 yaşındaki Kerim Can Güney, arama çalışmaları sonunda, kaybolduğu yere kuş uçuşu 5 km mesafede, 46 saat sonra ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Arama çalışmalarının başlandığı ilk andan itibaren yürütülen çalışmaları yakından takip eden Vali Arslantaş, bizzat bölgeye giderek çocuğun ailesine moral vermiş, arama çalışmaları ile ilgili yerinde bilgi almıştı. Kerim Can Güney’in bulunmasının ardından, Altınyayla’ya giden Vali Arslantaş, Kaymakamlıkta çocuğun babası ile bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti, mutluluğunu paylaştı. Genel sağlık durumu iyi olan, tedbir amaçlı olarak Gölhisar Devlet Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Kerim Can’ın, ilk andan itibaren bulunacağına olan inancını kaybetmedikleri belirten Vali Arslantaş, aralıksız bir şekilde yürütülen arama çalışmalarına katılan personellere ve destek veren bütün vatandaşlara teşekkür etti. Yakın ilgi alakası dolayısıyla Vali Arslantaş’a teşekkür eden çocuğun babası Adem Güney de arama çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti.

