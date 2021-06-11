Gölhisar Devlet Hastanesine Endoskopi ve Kolonoskopi cihazı kazandırıldı

Burdur'da hayırsever bir vatandaş Gölhisar Devlet Hastanesi'ne Endoskopi ve Kolonoskopi cihazı bağışladı.

Gölhisar ilçesi başta olmak üzere komşu ilçeler olan Çavdır, Çameli, Altınyayla, Tefenni, Karamanlı, Acıpayam ve köylerine de hizmet veren Gölhisar Devlet Hastanesine bir endoskopi ve kolonoskopi cihazı kazandırıldı. Hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan cihazla ilgili açıklamalarda bulunan Gölhisar Devlet Hastanesi Müdürü İbrahim Uçkan "07 Haziran’da hayırsever vatandaşımızın desteği ile hastanemiz envanterine katılan endoskopi cihazı ile hizmet vermenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılı doktorlarımızdan, Genel Cerrahi Polikliniğinde hizmet veren, Opr. Dr. Güvenç Cantilav tarafından sindirim sistemi hastalıklarının tanısı, tedavisi ve takibi yapılmakta olup tanı ve tedavi de başta gastroskopi, rektoskopi, kolonoskopi ve ultrason gibi tanı yöntemleri kullanılmaktadır. Gelen hastalarımıza uzman doktorumuz gerekli gördüğü takdirde yatarak tetkik ve tedavi uygulanmaktadır. Bağışçımız tarafından Hastanemize kazandırılan teknik açıdan modern cihaz ile hastalarımızın Endoskopi ve Kolonoskopi alanıyla ilgili birçok tanı ve tedavi amaçlı gastroenteroloji işlemleri hastalarımızın başka yere gitmelerine gerek kalmadan hastanemizde yapılmaya başlanmıştır" dedi.

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