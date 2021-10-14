Çeltikçi Belediye Başkanı Aydın'ın hapis cezası onandı

Mesut MADAN/ ÇELTİKÇİ (Burdur), (DHA)ANTALYA Bölge Adliye Mahkemesi, Burdur'un Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'a, Fatih Öztürk'ün öldürülmesiyle ilgili davada 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.
Fatih Öztürk'ün, Çeltikçi ilçesinde 2013'te kaybolduktan sonra 2016'da, Bucak'ın Kocaaliler köyündeki ormanda çürümüş cesedinin bulunmasıyla ilgili Çeltikçi Belediye Başkanı Recep Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Yeter Çakır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Recep Aydın ile diğerleri, adli kontrolle serbest kaldı.
Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde mayıs ayında görülen davada; hala belediye başkanlığı görevini sürdüren Recep Aydın, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçlarından 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aydın'ın avukatı, dosyayı Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı. 1'inci Ceza Dairesi de Recep Aydın'a verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Olayın faili olarak yargılanan Yeter Çakır'a 'kasten öldürme' suçundan verilen 15 yıl hapis cezası da onandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Burdur / Çeltikçi Mesut MADAN
2021-10-14 15:06:56
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