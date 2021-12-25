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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salda gölü manzaralı kayak merkezi sezonu açtı

İHA

Salda gölü manzaralı kayak merkezi sezonu açtı

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü manzaralı, zirvesi 2 bin rakımlı Salda Kayak Merkezi'nde sezon açıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Burdur’da kayak bilmeyen kalmayacak, tüm öğrencilerimiz kayak öğrenecek" dedi.
En uzunu bin 600, en kısası 500 metre olan ve toplam uzunluğu 4 bin metreyi bulan 5 piste sahip Salda Kayak Merkezi sezonu törenle açtı. Burdur'un Yeşilova ilçesi Salda Turizm Merkezi sınırları içerisinde Eşeler Dağı Tınaztepe mevkiinde bulunan Salda Kayak Merkezi, Salda Gölü'ne 17 kilometrelik mesafesiyle de dikkat çekiyor. Merkez ayrıca 860 metrede zirveye ulaşan iki kişilik teleski ile 5101520 kilometre kayaklı koşu ve biatlon yapmaya müsait araziye sahip.

"Kayak bilmeyen kalmasın"
Bugün törenle sezona 'Merhaba' diyen Salda Kayak Merkezi'nin ilk defa kayağa başlayacakların, yeni kayak öğreneceklerin kayak yapmasına uygun pistleriyle sezonu açtığını söyleyen Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Çocukların bu sporu çekirdekten öğrenmesi gerekiyor. Merkezimizde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün antrenörleri sezon boyunca burada olacak. İlimizin ilçelerinden belediyelerin gönderdiği öğrencilerin tamamına ücretsiz kurs verecekler. Kentimizde ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar kayak bilmeyen hiçbir öğrenci kalmayacak. Sloganımız, "Kayak Bilmeyen Kalmasın." Merkeze gelen öğrencilere kayak malzemeleri de ücretsiz kullandıracağız. İleride belki bugün kayakla tanışan bir çocuğumuz dünya şampiyonu olacak, bilemiyoruz ancak en azından bir kayaksever, sporsever olarak göreceğiz. Sezonun hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Salda Kayak Merkezi'nde sezon açılışı dolayısıyla düzenlenen törene Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın yanısıra, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Yasin Uğur, CHP Milletvekili Dr. Mehmet Göker, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güler, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ile protokol üyeleri katıldı.

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