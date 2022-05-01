Kocayayla Gölü görenleri cezbediyor

Tarihi, doğal ve kültürel varlıklarıyla ünlü Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kocayayla Gölü bu aylardaki görüntüsüyle görenleri cezbediyor.

Özellikle bahar aylarında dağlara yağan karların erimesi ve yağan yağmurun etkisiyle oluşan Kocayayla Gölü doğaseverleri adeta büyülüyor. Geniş bir yeşil alana sahip yaylanın göbeğinde yer alan bu doğal gölün ortasında yer alan adacıklar da ardıç ağaçları ayrı bir güzellik katıyor. Mayıs ayı sonlarına kadar varlığını sürdüren göl, kuruyarak yaz aylarında veda ediyor, ta ki gelecek bahar başlangıcına kadar.

Anıtsal çam ve ardıç ağaçları ve yeşilin her tonunu bağrında bulunduran Kocayayla bilhassa bu günlerde gezilip, görülecek ender mekanlardan. Keşfedilmeyi bekleyen bu mekanlar, doğaseverler tarafından "saklı cennet" olarak adlandırılıyor.

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