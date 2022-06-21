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Atlı Jandarma Timi, Salda Gölü çevresinde devriyeye başladı

İHA

Atlı Jandarma Timi, yüksek turizm potansiyeline sahip Salda Gölü ve çevresindeki ormanlık alanların korunması ve yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi için devriye geziyor.

Atlı Jandarma Timi, Salda Gölü çevresinde devriyeye başladı

Atlı Jandarma Timi, yüksek turizm potansiyeline sahip Salda Gölü ve çevresindeki ormanlık alanların korunması ve yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi için devriye geziyor.
Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği, yoğun bir turizm potansiyeline sahip olan Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’nün doğal güzellikleri, çevresinde bulunan ormanlık alanların korunması, gölün ve çevresindeki ormanlık alanların yoğun ziyaretçi sayısından olumsuz etkilenmemesi maksadıyla 2020 yılı yaz döneminden itibaren Jandarma Atlı Timi görevlendirmesi yapılıyor.
Bu doğrultuda, Jandarma Genel Komutanlığınca, Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında görevli Atlı Jandarma Timinin Salda Gölü'nde bu yıl da 6 Haziran12 Ağustos tarihleri arasında geçici olarak görevlendirmesi yapıldı.
Atlı Jandarma Timi, Doğanbaba ormanlık alanı, Tabiat Parkı ormanlık alanı ve Orman evi çevresinde orman yangınlarını önlemek ve orman suçlarıyla mücadele etmek maksadıyla aktif olarak devriye faaliyeti yürütüyor.
Salda Gölü çevresinde bulunan ormanlık alanlarda piknik yapan vatandaşlar, ateş yakılmaması konusunda Atlı Jandarma Timlerince uyarılırken, çevre ve ormanla ilgili suç oluşturabilecek konularda ziyaretçiler bilgilendiriliyor.

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