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        Haberler Yaşam Burdur'un haşhaş helvası coğrafi işaretle tescillendi

        Burdur'un haşhaş helvası coğrafi işaretle tescillendi

        Burdur'un haşhaş helvası için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafi işaret tescil belgesi alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 16:58 Güncelleme: 30.04.2024 - 16:58
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        Burdur'un haşhaş helvası tescillendi
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        Burdur Ticaret Odası tarafından yapılan başvuru üzerine, coğrafi işaret tescil belgesi alan haşhaş helvası, kente özgü tescillenen 14'üncü ürün oldu.

        Valilik toplantı salonundaki tanıtım toplantısında konuşan Vali Türker Öksüz, kentin ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayanmasının bir şans olduğunu söyledi.

        Üretimin, kalkınma ve zenginleşmenin, refaha ulaşmanın tek yolu olduğunu belirten Öksüz, "Bitkisel ve hayvansal üretimdeki potansiyelimizi üretime ve katma değere çevirecek çalışmaları yapmamız gerekiyor. Şu anada kadar şehrimizin 14 üründe coğrafi işaret tescil belgesi alması sevindirici. Bunları daha da artırabiliriz, sırada başka ürünlerimiz de var" diye konuştu.

        Öksüz, yöreye has ürünlerin bir yandan da Avrupa Birliği coğrafi tescil belgesiyle de tescillendirmenin önemli olduğuna değinerek, "Artık dünya küçük, eğer ürününüz kaliteliyse ve pazarda kabul gören bir ürünse bütün dünyaya satabilirsiniz. Dolayısıyla bu yolda Valilik olarak elimizden gelen gayreti göstermeye bütün kuramlarımızla hazırız. Hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

        Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp de haşhaş helvasının tescillendirme sürecini Nisan 2021'de başlattıklarını anlattı.

        Gündüzalp, "Tescil çalışmamız devam ediyor. Bundan sonra 2 ürünümüz daha var. Biri Söğüt domatesi, diğer de Kızılkaya çörek otu. İnşallah onların da belgelendirme sürecini kısa sürede sonuçlandırırız" dedi.

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        #haşhaş helvası
        #Burdur
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