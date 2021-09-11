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Haberler Gündem Burdurda ağaca düşen yamaç paraşütçüsünü itfaiye kurtardı
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Burdur'da ağaca düşen yamaç paraşütçüsünü itfaiye kurtardı

Burdur Gölü kenarında yamaç paraşütü yapan bir sporcu iniş sırasında ağacın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak Kılıçaslan'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı

Burdurda ağaca düşen yamaç paraşütçüsünü itfaiye kurtardı
AA

Avşar Tepesi'nden havalanan yamaç paraşütçüsü Fatih Kılıçaslan, iniş yaptığı sırada rüzgarında etkisiyle havada spin atması sonucu bir düğün salonun bahçesindeki çam ağacın tepesinde asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak Kılıçaslan'ı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

10 yıldır yamaç paraşütü sporuyla ilgilenen Kılıçaslan, ağaçtan indirildikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, gün batımında rüzgarın hızının değiştiğini bundan dolayı türbülans girdiğini söyledi.

Paraşütü kontrol edemeyince ağaca indiğini belirten Kılıçaslan, "Daha önce de kaza atlatmıştım ancak bu kadar büyük değildi. Verilmiş sadakamız varmış. Allah'tan yara almadan kurtuldum." ifadesini kullandı.

Paraşütçü, kontrol amaçlı 112 Acil Servis ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine götürüldü.

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