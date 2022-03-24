Burgazada plajındaki inşaata yasal işlem başlatıldı

AA

İndos halk plajında iş makineleriyle kayalıkların parçalandığını ve çelik iskele yapıldığını gören ada sakinlerinin ihbarı üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek inceleme ve tespitte bulundu.

Koruma bölgesinde yer alan Turgay C. adına kayıtlı ev için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Koruma Uygulama ve Denetim Müdürlüğünden (KUDEB) onay alınıp Adalar Belediyesinden basit usul mesken tadilatı ve güçlendirme için ruhsat alındığı öğrenildi.

Konutun Milli Emlak Müdürlüğüne bağlı halka açık plaj kısmında ise ruhsatta yer almayan alan açma ve iskele çalışması yürütüldüğü görüldü.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından sahilin Marmara Bölgesi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde bulunması nedeniyle inşaat çalışmalarını durdurarak yasal işlem başlattı.

Konuttaki inşaat faaliyetlerine ilişkin ise KUDEB ve Adalar Belediyesi tarafından herhangi bir çalışma başlatılmadığı öğrenildi.