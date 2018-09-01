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Müzisyen bir babanın kızı olmak nasıl bir duygu? Burhan bey, hem müzik hem de hayata karşı seni yönlendiriyor olsa gerek?

Babamın ağzının içine bakarım hep. Ağzından çıkacak her cümle benim için çok önemli. Ama hiçbir şey çalışmadan olmuyor, erken kalkmak bazen çok keyifsiz gelse de erken kalkan gerçekten yol alıyor. Bazı duraklarda bazı insanlarla karşılaşıp onları kendimize yol arkadaşı seçiyoruz. Gitmemiz gereken bir yol aşmamız gereken zorluklar var. Babam bana her daim ne olursa olsun müziğimin ve hedeflerimin peşinden gitmemi söyler. Küçükken yere düşüp ağlamaya başladığımda babam kahkaha atmaya başlardı. Çünkü düşe kalka öğrenecektim ve gülüp geçmeliydim. Düşe kalka öğreniyorum ve gülüp geçiyorum. Babam en büyük şükrümdür.