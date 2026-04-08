        Haberler Gündem Güncel Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti | Son dakika haberleri

        Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Erbalaban görevinden istifa etti

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban, görevinden istifa ettiğini açıkladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı istifa etti
        Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban görevinden istifa ettiğini açıkladı. Aynı zamanda CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olan Erbalaban, partisinin Burhaniye İlçe Danışma Kurulu toplantısına katıldığı sırada istifa kararını duyurdu.

        Erbalaban, yaptığı açıklamada, bir süredir yürüttüğü görevinden ayrılma kararı aldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "CHP'ye gönül vermiş bir partili olarak, her zaman halktan yana, emekten ve adaletten yana durdum. Benim için siyaset insanımıza dokunmak sizlerin yaşamına değer katmak ve sizlerin güvenine layık olabilmektir. Ancak son dönemde yaşanan gelişmeler, inandığım bu değerler doğrultusunda görev yapmamı zorlaştırmıştır.

        Beni hem insani hem de vicdani olarak derin bir sorgulamaya yöneltmiştir. Halkıma olan sevgim ve saygım gereği, inandığım ilkelerden uzaklaşan hiçbir anlayışın içinde yer almayı doğru bulmadım, bulmam da mümkün değildir. Bu nedenle almış olduğum istifa kararı bir kaçış değil, tam tersine kendime, karakterime ve Burhaniye halkına olan saygımın bir sonucudur."

        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        MASAK'ın eski başkan yardımcısı gözaltında
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        YouTube’dan 15 yaş altı açıklaması
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük