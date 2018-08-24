UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda temsilcimiz Başakşehir'i eleyen Premier Lig ekibi Burnley, gruplara kalma yolunda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine konuk oldu. İngiliz temsilcisi sahadan 3-1 mağlup olurken maça Atina'da saha dışında yaşanan istenmeyen olaylar damga vurdu.



Daily Mail'de yer alan habere göre Burnley taraftarı bıçaklanırken diğer taraftarlardan da dövülen ve gasp edildi. Burnley kulübü de maçtan sonra yaptığı açıklamada 5 kişinin yaralandığını, bunların kulübün taraftarlar için yaptığı organizasyon dışında tribüne gelenler olduğunu açıkladı.

Ayrıca, bazı İngiliz taraftarlarının da sarhoş olup kulüp tarafından tahsis edilen otobüslere binmekte zorluk çıkardığı için tutuklandığı öne sürüldü.

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