Burs ve krediler ne zaman, ayın kaçında yatacak? KYK bursları bayram öncesi yatırılacak mı 2022?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. KYK kredi ve burs ödemelerinin nisan ayı içerisinde yatacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız." dedi.

KYK BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Üniversite öğrencileri ile iftar programında buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan;

Yurtlarımızın sayısını biz 190'dan 778'e yurt kapasitelerini 747 bine yükselttik. İsteyen her öğrencimize aylık 850 lira burs veya kredi veriyoruz.

Öğrencilerimizin burs ve kredilerini ayın 6’sı ile 10’u arasında yatırıyorduk. Kredi ve burs ödemelerini mayıs ayı için 25’inden itibaren yatıracağız.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.