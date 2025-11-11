Bursa - Akçay kaç kilometre? Bursa - Akçay arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bursa'da yaşayanlar için Akçay, en yakın ve en geleneksel deniz kaçamaklarından birini ifade eder. Bu seyahat, Uludağ'ın eteklerinden Kaz Dağları'nın eteklerine doğru, Marmara'nın güneyinden Kuzey Ege'nin zeytin kokulu kıyılarına bir geçiştir. Modern otoyolların sunduğu hız veya eski devlet yolunun nostaljik ritmi arasında bir tercih yapmayı gerektiren bu yolculuğun tüm seçeneklerini, sürelerini ve maliyetlerini bu yazımızda sizler için detaylıca inceledik. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin...

BURSA - AKÇAY ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

Bursa şehir merkezi ile Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay sahil beldesi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterir. Günümüzde bu iki nokta arasında sürücülerin tercih ettiği iki ana rota bulunmaktadır:

İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) Rotası: Bu, en modern ve en hızlı seçenektir. Bursa'dan yola çıkıp İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanılır ve Balıkesir Kuzey çıkışına kadar bu otoyol kullanılır. Oradan Edremit-Akçay yoluna devam edilir. Bu rota, mesafeyi biraz uzatsa da (yaklaşık 200 ila 210 kilometre ), kesintisiz ve hızlı bir sürüş sağlar.

Eski Devlet Yolu (D-565 / D-230) Rotası: Bu, daha geleneksel ve ücretsiz güzergahtır. Bursa'dan D-565 karayolu takip edilerek Susurluk ve Balıkesir şehir merkezlerinin çevre yollarından geçilir. Balıkesir'den sonra D-230 ve ardından Edremit yoluna bağlanılır. Bu rota, kilometre olarak daha kısadır ve yaklaşık 185 ila 195 kilometre arasındadır.

İki rota arasındaki tercih, genellikle sürücünün zaman ve maliyet önceliğine göre değişir. Otoyol daha hızlıdır ancak ücretlidir; devlet yolu ise ücretsizdir ancak daha yavaştır.

BURSA - AKÇAY ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

Bursa ile Akçay arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya ve trafik durumuna bağlı olarak büyük ölçde değişiklik gösterir.