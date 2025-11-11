Habertürk
        Bursa - Akçay kaç kilometre? Bursa - Akçay arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa - Akçay kaç kilometre? Bursa - Akçay arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkentinin tarihi ve endüstriyel dokusundan, Kaz Dağları'nın eteklerinde, Ege'nin en serin ve en uzun kumsallarından birine doğru bir kaçış... Bursa'dan Akçay'a uzanan yolculuk, özellikle yaz aylarında Marmara ve Güney Ege'nin en yoğun tatil göçlerinden birine sahne olur. Bu klasik rotayı planlayanların aklına gelen ilk soru ise "Bursa - Akçay kaç kilometre?" ve bu yolun ne kadar sürede tamamlanacağıdır. İşte bu popüler rotanın tüm ulaşım sırları...

        Giriş: 11.11.2025 - 15:44 Güncelleme: 11.11.2025 - 15:44
        Bursa - Akçay kaç kilometre?
        Bursa'da yaşayanlar için Akçay, en yakın ve en geleneksel deniz kaçamaklarından birini ifade eder. Bu seyahat, Uludağ'ın eteklerinden Kaz Dağları'nın eteklerine doğru, Marmara'nın güneyinden Kuzey Ege'nin zeytin kokulu kıyılarına bir geçiştir. Modern otoyolların sunduğu hız veya eski devlet yolunun nostaljik ritmi arasında bir tercih yapmayı gerektiren bu yolculuğun tüm seçeneklerini, sürelerini ve maliyetlerini bu yazımızda sizler için detaylıca inceledik. Yolculuğunuz için en ideal planı yapmak üzere okumaya devam edin...

        BURSA - AKÇAY ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Bursa şehir merkezi ile Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Akçay sahil beldesi arasındaki karayolu mesafesi, seçilen güzergaha göre küçük farklılıklar gösterir. Günümüzde bu iki nokta arasında sürücülerin tercih ettiği iki ana rota bulunmaktadır:

        • İstanbul-İzmir Otoyolu (O-5) Rotası: Bu, en modern ve en hızlı seçenektir. Bursa'dan yola çıkıp İstanbul-İzmir Otoyolu'na (O-5) bağlanılır ve Balıkesir Kuzey çıkışına kadar bu otoyol kullanılır. Oradan Edremit-Akçay yoluna devam edilir. Bu rota, mesafeyi biraz uzatsa da (yaklaşık 200 ila 210 kilometre), kesintisiz ve hızlı bir sürüş sağlar.
        • Eski Devlet Yolu (D-565 / D-230) Rotası: Bu, daha geleneksel ve ücretsiz güzergahtır. Bursa'dan D-565 karayolu takip edilerek Susurluk ve Balıkesir şehir merkezlerinin çevre yollarından geçilir. Balıkesir'den sonra D-230 ve ardından Edremit yoluna bağlanılır. Bu rota, kilometre olarak daha kısadır ve yaklaşık 185 ila 195 kilometre arasındadır.

        İki rota arasındaki tercih, genellikle sürücünün zaman ve maliyet önceliğine göre değişir. Otoyol daha hızlıdır ancak ücretlidir; devlet yolu ise ücretsizdir ancak daha yavaştır.

        BURSA - AKÇAY ARASI ARABAYLA NE KADAR SÜREDE GİDİLİR?

        Bursa ile Akçay arasındaki yolculuk süresi, seçilen rotaya ve trafik durumuna bağlı olarak büyük ölçde değişiklik gösterir.

        • Otoyol (O-5) Üzerinden: En hızlı seçenek budur. Yüksek hız limitleri ve kesintisiz sürüş sayesinde, ideal trafik koşullarında yolculuk yaklaşık 2 saat 30 dakika ile 2 saat 45 dakika arasında tamamlanabilir. Otoyola girmek ve çıkmak için kat edilen ek mesafe, otoyolda kazanılan hızla telafi edilir.
        • Eski Devlet Yolu Üzerinden: Kilometre olarak daha kısa olmasına rağmen, bu rota daha yavaş bir seyahat sunar. Balıkesir ve Susurluk gibi merkezlerin içinden veya çevre yollarından geçmek, trafik ışıkları, daha düşük hız limitleri (özellikle Susurluk-Balıkesir arasındaki 70 km/s EDS koridoru) ve yoğun kamyon trafiği nedeniyle bu yolculuk genellikle 3 saat ile 3 saat 30 dakika sürer.

        Her iki rotada da, özellikle yaz aylarında ve bayram tatillerinde, Bursa şehir çıkışında ve Balıkesir'i geçtikten sonra Edremit Körfezi'ne inen yolda yoğunluk yaşanabilir. Cuma akşamı gidiş ve Pazar akşamı dönüş saatleri, bu hattın en sıkışık olduğu zamanlardır ve yolculuk süresi 4 saati aşabilir.

        TOPLU TAŞIMA İLE ULAŞIM SEÇENEKLERİ

        Bursa ile Akçay arasında seyahat etmenin en yaygın, en pratik ve en ekonomik toplu taşıma yöntemi şehirlerarası otobüslerdir. İki merkez arasında, özellikle yaz sezonunda, çok yoğun bir otobüs trafiği bulunmaktadır.

        • Sefer Sıklığı: Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden (Bursa OT) Akçay Otogarı'na gün boyunca, özellikle yaz sezonunda, neredeyse her 30-45 dakikada bir sefer bulmak mümkündür.
        • Firmalar: Pamukkale, Kamil Koç, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmaların yanı sıra, Balıkesir Uludağ Turizm gibi yerel ve güçlü firmalar da bu hatta aktif olarak çalışır.
        • Yolculuk Süresi: Otobüsler genellikle Balıkesir merkez veya Susurluk'taki dinlenme tesislerinde mola verirler. Bu molalar ve ara duraklardaki (Balıkesir, Edremit) yolcu indirme-bindirme işlemleri dahil edildiğinde, otobüsle Bursa-Akçay arası yolculuk ortalama 3 saat 30 dakika ile 4 saat arasında sürmektedir.

        Tren ve Uçak Alternatifleri: Bu iki nokta arasında pratik bir tren veya uçak bağlantısı bulunmamaktadır.

        • Tren: Bursa'da aktif bir şehirlerarası yolcu treni istasyonu yoktur.
        • Uçak: Bursa Yenişehir Havalimanı (YEI) ile Akçay'a en yakın havalimanı olan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı (EDO) arasında direkt bir uçuş hattı yoktur. Karayolu bu kadar kısa ve verimliyken, hava yolu pratik bir seçenek değildir.
