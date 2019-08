Bursa bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namaz saati kaçta? soruları Bursa'da şehrinde yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bursa'da bayram namazı saati ile kurban bayramı namazı kılınacak. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, il il bayram namaz saatleri...

BURSA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.14, Afyon: 06.44, Ağrı: 05.53, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.20, Ankara: 06.33, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.52, Artvin: 05.55, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.53, Bartın: 06.33, Batman: 06.03, Bayburt: 06.03, Bilecik: 06.44, Bingöl: 06.04, Bitlis: 05.58, Bolu: 06.37, Burdur: 06.47, Bursa: 06.48, Çanakkale: 06.59, Çankırı: 06.29, Çorum: 06.24, Denizli: 06.51, Diyarbakır: 06.06, Düzce: 06.38, Edirne: 06.56, Elazığ: 06.09, Erzincan: 06.07, Erzurum: 05.59, Eskişehir: 06.43, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.09, Gümüşhane: 06.06, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.48, Isparta: 06.45, İstanbul: 06.47, İzmir: 06.58, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.32, Karaman: 06.36, Kars: 05.51, Kastamonu: 06.27, Kayseri: 06.24, Kırıkkale: 06.31, Kırklareli: 06.53, Kırşehir: 06.29, Kilis: 06.21, Kocaeli: 06.43, Konya: 06.37, Kütahya: 06.45, Malatya: 06.13, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.00, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.11, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.01, Sakarya: 06.41, Samsun: 06.17, Siirt: 06.00, Sinop: 06.21, Sivas: 06.17, Şanlıurfa: 06.13, Şırnak: 05.58, Tekirdağ: 06.53, Tokat: 06.18, Trabzon: 06.04, Tunceli: 06.07, Uşak: 06.49, Van: 05.53, Yalova: 06.46, Yozgat: 06.25, Zonguldak: 06.35."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.28, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.24 ve Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.25'te eda edilecek.

KURBAN NE DEMEKTİR, HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allâh'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.

Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman'ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Kurban Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise sünnet-i müekkededir. Dini kaynaklarda Peygamber efendimizin kurbanını daima kestiği ifade edilmektedir.

'KURBAN ETİ BİR GÜN DİNLENDİRİLMELİDİR'-

Kurban etinin bir gün dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Tayar, şunları söyledi:

"Hayvan kesildikten sonra elde ettiğimiz karkas dediğimiz gövde, kas halindedir ve et halini almamıştır. Etin olgunlaşması gerekir. Kas liflerinin gevşemesi, parçalanması, etin proteini, yarar unsurların kullanılabilir hale gelmesi gerekiyor. O yüzden mutlaka kurban etlerinin bir gün dinlendirildikten sonra tüketilmesi gerekir. Kurban sabahı yediğimiz et, ağzımızda çiğnediğimiz lastik gibi bir malzemedir. Çünkü o ete dönüşmeyen bir kastır. O yüzden mutlaka kurban etlerinin bir gün dinlendirildikten sonra parçalanma ve diğer işlemlere geçilmesi gerekir. Kurbanın hemen parçalanıp poşete koyulması ve tüketilmeye çalışılan kas kitlesi et değildir. Hiç bir şekilde etten almamız gereken protein, vitamin ve diğer yararlı maddelerin vücuda hiç bir faydası yoktur. Ağzımızda lastik gibi çiğnediğimiz o kas parçası direk vücuttan hiçbir fayda görmeden atılacaktır. O yüzden mutlaka kurban etinin en az bir gün dinlendirilmelidir."