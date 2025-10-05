Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sezonu açtı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sezonu açtı

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sanat sezonunu İtalyan orkestra şefi Alessandro Cedrone'nin yönetiminde, dünyaca ünlü keman virtüözü Hyeyoon Park'ın solist olarak yer aldığı konserle açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 00:21 Güncelleme: 05.10.2025 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sezonu açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sanat sezonuna görkemli bir açılış konseriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 90. yılı çerçevesinde yapılan konser Bursalı sanatseverlerden tam not aldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi-Merinos’ta gerçekleşen konserde orkestrayı uluslararası tecrübeye sahip İtalyan orkestra şefi Alessandro Cedrone yönetirken, dünyaca ünlü keman virtüözü Hyeyoon Park konserde solist olarak yer aldı.

        Yeni sanat sezonuna coşkulu bir giriş yapan BBDSO, bu sezon da her Perşembe seçkin şef ve solistleri, çoksesli müziğin eşsiz repertuvarından renkli programları Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunacak. Her yıl olduğu gibi BBDSO genç virtüözleri, özel temalı konserleri, farklı müzik türleri ve çocuklara yönelik eğitim konserleri ile de dinleyicileriyle buluşacak.

        16 yıldır BBDSO’nun ana sponsoru olarak orkestraya destek veren Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın bıraktığı mirası sürdürerek orkestraya desteklerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek; Bu iş birliği sayesinde yalnızca konser salonlarını dolduran sanatseverlere değil, aynı zamanda genç nesillere de çok sesli müziğin zenginliğini ulaştırabiliyoruz. Önümüzdeki sezonda da Bursa’nın sanatla anılan bir şehir olması için yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

        1996’da kurulan Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası’nda Bursa Filarmoni Derneği koordinasyonuyla yerli ve yabancı şefler ve solistler Bursa’ya davet ediliyor. Bu katkılar sayesinde BBDSO, ulusal ve uluslararası sanat camiasında prestijli bir konuma ulaştı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde her hafta perşembe akşamları sahneye çıkan orkestra, Bursa’yı kültür ve sanatın önemli merkezlerinden biri haline getirmeye devam ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?