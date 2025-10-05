Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sezonu açtı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, 2025-2026 sanat sezonuna görkemli bir açılış konseriyle başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 90. yılı çerçevesinde yapılan konser Bursalı sanatseverlerden tam not aldı. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi-Merinos’ta gerçekleşen konserde orkestrayı uluslararası tecrübeye sahip İtalyan orkestra şefi Alessandro Cedrone yönetirken, dünyaca ünlü keman virtüözü Hyeyoon Park konserde solist olarak yer aldı.

Yeni sanat sezonuna coşkulu bir giriş yapan BBDSO, bu sezon da her Perşembe seçkin şef ve solistleri, çoksesli müziğin eşsiz repertuvarından renkli programları Bursalı sanatseverlerin beğenisine sunacak. Her yıl olduğu gibi BBDSO genç virtüözleri, özel temalı konserleri, farklı müzik türleri ve çocuklara yönelik eğitim konserleri ile de dinleyicileriyle buluşacak.

16 yıldır BBDSO’nun ana sponsoru olarak orkestraya destek veren Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, merhum Prof. Dr. Ayhan Kızıl’ın bıraktığı mirası sürdürerek orkestraya desteklerini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade ederek; Bu iş birliği sayesinde yalnızca konser salonlarını dolduran sanatseverlere değil, aynı zamanda genç nesillere de çok sesli müziğin zenginliğini ulaştırabiliyoruz. Önümüzdeki sezonda da Bursa’nın sanatla anılan bir şehir olması için yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.