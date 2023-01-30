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HABERTURK.COM

Ata Demirer, BKM yapımcılığında Disney+’ta yayınlanan yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün soundtrack albümü ile müzikseverleri 80’li yıllara götürüyor.

Film ve müzikleriye beğeni toplayan Ata Demirer, geçtiğimiz günlerde BKM etiketiyle dijital müzik platformlarında yayınlanan ve 7 milyonun üstünde dinlenmeye ulaşarak, müzik platformlarının en çok dinlenen ve indirilenler listesinde yer alan 'Bursa Bülbülü' Orijinal Film Müzikleri, LP formatında Kalan Müzik & BKM işbirliği ile satışa sunuldu.

7 MİLYONUN ÜSTÜNE DİNLENME Ata Demirer’in film ve müzikleriyle beğeni toplayan ve müzikseverlerin 80’li yıllara götüren, kısa süre içinde tüm dijital müzik platformlarında 7 milyonun üstünde dinlenme rakamına ulaşan 'Bursa Bülbülü' Orijinal Film Müzikleri albümünde Melek Büyükçınar ile düet yaptıkları 'Beyaz Zambaklar', 'Şaka Yaptım', 'Unutma Beni' ve 'Seni Yazdım Kalbime' adlı dört şarkısı YouTube Trend Müziklerde yer alırken, Apple Music ve iTunes’da en çok satın alınan ve dinlenen albümler listelerinde de 1 numaraya yerleşti.

12 PARÇALIK ALBÜM 12 parçadan oluşan albümde filme özel hazırlanan üç yeni eser de yer alıyor. Rötasyona girdiği radyolarda en çok istek alan, dillere pelesenk olacak yeni eserlerden 'Beyaz Zambaklar'ın sözleri Ata Demirer’e müziği Ata Demirer ve Taşkın Sabah’a, 'Unutma Beni' ve 'Bursa Kızları' adlı şarkıların sözleri Ata Demirer’e müzikleri ise Taşkın Sabah’a ait. Taşkın Sabah’ın müzik direktörlüğünde ve Taşkın Sabah Stüdyosu’nda kaydedilen albümün mix-mastering’i Tarık Ceran tarafından yapıldı.

"HAYALLERİMİ HÂLÂ ÇOK NET HATIRLIYORUM" Ata Demirer, soundtrack albümünü, "Bursa Bülbülü' izleyicileri 80’li yılların taverna ve gazino dünyasına götürüyor… Seksenli yıllarda Bursa’da düğünlerde, kınalarda büyük bir hevesle müzik yapmaya çalıştığım zamanları ve hayallerimi hâlâ çok net hatırlıyorum. Yıllar geçti, kısmet oldu bugüne geldik ve o yılların hikâyesini yazarken müziklerini de büyük şef, büyük müzisyen, kıymetli ağabeyim Taşkın Sabah sayesinde hayata geçirdik. Albümde birbirinden değerli müzisyen arkadaşlarım bize eşlik etti. Ne şanslıyım ki 'Bursa Bülbülü' albümünü plak formatında da müzik marketlerin raflarında. Bu plağın müzikleri o yılların ağabeylerinin, Cengiz Sezen’lerinin, Arif Susam’larının, Nejat Alp’lerinin, Ümit Besen’lerinin, Ferdi Özbeğen’lerinin ve daha nicelerinin müziklerine saygı duruşudur" sözleriyle anlattı. ATA DEMİRER'DEN 'AVRUPA YAKASI' İTİRAFI

1 MİLYONA ULAŞTI