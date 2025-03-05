BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 İTFAİYE ERİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ

Adaylar, yazılı ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

a) 10/03/2025 tarihinden 14/03/2025 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Zafer Mah. Ankara Yolu Caddesi No:1 D Blok Zemin Kat adresindeki Uludağ Eğitim Salonu içerisinde yer alan evrak teslim birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

b) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.