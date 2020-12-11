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BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 11 ARALIK 2020

Bursa Cuma namazı saati: 13:02

Miladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
11 Aralık 2020 Cuma06:3908:0913:0215:2417:4519:10
12 Aralık 2020 Cumartesi06:3908:1013:0215:2417:4519:10
13 Aralık 2020 Pazar06:4008:1113:0315:2517:4519:11
14 Aralık 2020 Pazartesi06:4108:1113:0315:2517:4619:11
15 Aralık 2020 Salı06:4108:1213:0415:2517:4619:11
16 Aralık 2020 Çarşamba06:4208:1313:0415:2517:4619:11

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız"

CUMA NAMAZINDA İÇ EZANI OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).

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