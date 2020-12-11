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Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 27 Kasım günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 27 Kasım Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 11 ARALIK 2020

Bursa Cuma namazı saati: 13:02

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 11 Aralık 2020 Cuma 06:39 08:09 13:02 15:24 17:45 19:10 12 Aralık 2020 Cumartesi 06:39 08:10 13:02 15:24 17:45 19:10 13 Aralık 2020 Pazar 06:40 08:11 13:03 15:25 17:45 19:11 14 Aralık 2020 Pazartesi 06:41 08:11 13:03 15:25 17:46 19:11 15 Aralık 2020 Salı 06:41 08:12 13:04 15:25 17:46 19:11 16 Aralık 2020 Çarşamba 06:42 08:13 13:04 15:25 17:46 19:11

CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız"

CUMA NAMAZINDA İÇ EZANI OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.

Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).