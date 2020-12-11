Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 27 Kasım günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 5 günlük namaz vakitleri tespit edildi. Peki; 27 Kasım Bursa Cuma namazı saati kaçta? İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...
BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 11 ARALIK 2020
Bursa Cuma namazı saati: 13:02
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|11 Aralık 2020 Cuma
|06:39
|08:09
|13:02
|15:24
|17:45
|19:10
|12 Aralık 2020 Cumartesi
|06:39
|08:10
|13:02
|15:24
|17:45
|19:10
|13 Aralık 2020 Pazar
|06:40
|08:11
|13:03
|15:25
|17:45
|19:11
|14 Aralık 2020 Pazartesi
|06:41
|08:11
|13:03
|15:25
|17:46
|19:11
|15 Aralık 2020 Salı
|06:41
|08:12
|13:04
|15:25
|17:46
|19:11
|16 Aralık 2020 Çarşamba
|06:42
|08:13
|13:04
|15:25
|17:46
|19:11
CUMA HUTBESİ'NİN KONUSU: "Su: Hayat ve Şifa Kaynağımız"
CUMA NAMAZINDA İÇ EZANI OKUMANIN HÜKMÜ NEDİR?
Cuma günü öğle vaktini bildiren ezan, Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde cami içinde hatip minbere çıktıktan sonra okunan iç ezandı. Bu sebeple cuma günü hutbeden önce okunan iç ezanın, hatibin huzurunda olması hutbenin sünnetlerindendir.
Hz. Osman döneminde şehrin genişlemesi ve iç ezanın her tarafta duyulmaması üzerine, namaz vaktinin girdiğinin bildirilmesi maksadı ile dışarıda ezan okutulmaya başlandı. Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulaması olan iç ezanın da okunmasına devam edildi (Kâsânî, Bedâî’, I, 152).
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