Bursa Cuma namazı saati kaçta? sorusu Cuma namazı ibadetini yerine getirecek Bursalılar tarafından araştırılıyor. Bursa Cuma saati, haftalık ezan ve namaz vakitleri tablosunu hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. İşte detaylar...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan saatleri ve namaz vakitleri tablosuna göre, bugün Bursa'da Cuma namazı saat 12.56'de okunacak öğle ezanıyla birlikte kılınacak. Bursa'nın haftalık ezan ve namaz saatleri tablosu ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 12 Ekim 2018 Cuma 05:41 07:04 12:56 16:04 18:37 19:55 13 Ekim 2018 Cumartesi 05:42 07:05 12:56 16:03 18:35 19:53 14 Ekim 2018 Pazar 05:43 07:06 12:56 16:02 18:34 19:52 15 Ekim 2018 Pazartesi 05:44 07:07 12:56 16:00 18:32 19:50 16 Ekim 2018 Salı 05:45 07:08 12:55 15:59 18:31 19:49 17 Ekim 2018 Çarşamba 05:46 07:09 12:55 15:58 18:29 19:48 18 Ekim 2018 Perşembe 05:47 07:10 12:55 15:57 18:28 19:46

HUTBEDE TÜRKÇE DUA EDİLEBİLİR Mİ?

Duanın belli bir dilde yapılması şart değildir. Çünkü dua kulun Yüce Allah’a yönelmesi, O’na yalvarması ve O’ndan istemesidir. Dolayısıyla kişinin ne istediğini bilecek şekilde kendi diliyle dua etmesinde hiçbir sakınca yoktur. Ancak Kur’an-ı Kerim’de yer alan veya Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen duaların mümkün olduğunca kendi aslî şekilleriyle yapılması daha uygundur. Bu itibarla hutbe dualarının da aslî biçimleriyle yapılmasına gayret edilmelidir. Bununla birlikte ikinci hutbenin sonunda, cemaatin anlayabileceği bir dilde dua yapılmasının önünde de bir engel bulunmamaktadır.

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