Bursa Cuma namazı saati, Cuma namazı hazırlıklarını yapan Bursalılar tarafından araştırılıyor. Geçen hafta Bursa'da Cuma namazı saat 13.12'de okunan öğle ezanıyla birlikte kılınmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yer alan bu haftaki Bursa Cuma namazı saati haberimizde.

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takviminde Bursa Cuma namazı saati 13.10 olarak duyuruldu. Bursa'nın haftalık ezan ve namaz saatleri takvimi ise şöyle:

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 31 Ağustos 2018 Cuma 04:54 06:23 13:10 16:50 19:46 21:09 01 Eylül 2018 Cumartesi 04:55 06:24 13:10 16:49 19:44 21:07 02 Eylül 2018 Pazar 04:56 06:25 13:10 16:48 19:42 21:05 03 Eylül 2018 Pazartesi 04:58 06:26 13:09 16:47 19:41 21:03 04 Eylül 2018 Salı 04:59 06:27 13:09 16:46 19:39 21:01 05 Eylül 2018 Çarşamba 05:00 06:28 13:09 16:45 19:38 20:59 06 Eylül 2018 Perşembe 05:01 06:29 13:08 16:44 19:36 20:58

CUMAYA GİTMEYEN KADIN VEYA ERKEKLER CUMA NAMAZI KILINMADAN ÖNCE ÖĞLE NAMAZI KILABİLİRLER Mİ?

Kadınlar ve kendilerine cuma namazı farz olmayan hasta ve benzeri kimseler vakit girdikten sonra, imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evlerinde öğle namazını kılarlarsa bu namaz geçerli olur.

Kendilerine cuma namazı farz olmayan bu gruptakilerin şehirde veya şehir hükmünde olan bir yerde öğle namazında cemaat yapmaları mekruhtur; kendi başlarına kılmalıdırlar.

Kendisine cuma namazı farz olan bir kimse ise özürsüz olarak cumaya gitmez ve imam cuma namazını bitirmeden önce kendi evinde o günkü öğle namazını kılarsa Hanefîlere göre bu namaz geçerlidir, fakat cumaya gitmediği için günahkâr olur. Diğer üç mezhebe ve Hanefîlerden İmam Züfer’e göre ise kıldığı öğle namazı geçersizdir. Bu kimse öğle namazını, cuma namazı kılındıktan sonra tekrar kılmalıdır (Merğînânî, el-Hidâye, II, 115-117; Halebî, es-Sağîr, s. 321).

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