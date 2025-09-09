Bursa'da 13 kişi yedikleri bisküviden zehirlendi

Bursa'daki olay, saat 18.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Lakşe Sokak üzerinde bulunan bir evde meydana geldi.

Yakınları, Suriye uyruklu Mirali ailesini ziyaret etti. ikram olarak bisküvi ikram edildi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayetiyle fenalaşan Werde E. (8), Jalila Mir A. (28), Melek E. (7), Beyan M. (27), Muhammed Cemal M. (5), Fatma M. (1), Kamar M. (23), Mustafa M. (6), Necah K. (17), Cihan M. (7), Ayet M.(1), Muhammet Gays S. (2) ve Lin S.(7) özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınan şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.