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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da 13 yaşındaki İdil 2 gün önce evden çıktı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        13 yaşındaki İdil 2 gün önce evden çıktı!

        Bursa'da, 13 yaşındaki İdil'den 2 gündür haber alınamıyor. 18 yaşındaki bir kişiyle yolda yürüdüğü anlar kameraya yansıyan kayıp kıza ulaşmak için polis çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:59 Güncelleme: 18.11.2024 - 14:00
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        Korkutan bekleyiş! İdil daha 13 yaşında!
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turgut ailesinin 13 yaşındaki kızı İdil, 2 gün önce akşam saatlerinde evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

        AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        İHA'daki habere göre bir süre bekleyen aile, kızlarını bulmak için aramaya çıktı. Aramalar sonuçsuz kalınca aile, polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu.

        18 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA

        Harekete geçen ekipler küçük kızın en son 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile gittiğini öğrendi. İkilinin yürüyerek kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile kızlarının bulunmasını istedi.

        ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

        Ekipler küçük kızın bulunması için detaylı çalışma başlattı.

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