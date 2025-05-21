Bursa'da 32 mağazaya ulaştı

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA Bursa’da büyümesini sürdürdüğünü bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Bursa’da toplam 32 mağazaya ulaşan CarrefourSA, Ata Bulvarı Atapark’ta Hiper formatlı yeni marketini açtı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Bursa, CarrefourSA’nın yatırım haritasında her zaman öncelikli şehirlerden biri oldu. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, Bursa’da hizmete başlayan yeni hiper marketimiz, CarrefourSA Online Marketimiz ve bayilerimiz ile birlikte toplam 32 markete ulaşan hizmet ağımız ile şehrin dört bir yanındaki müşterilerimize kaliteli ve güvenilir alışveriş deneyimi sunuyoruz. Perakendeyi sadece bugünün değil, yarının ihtiyaçlarını da gözeterek dönüştürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de doğru ürünü, doğru üreticiden, doğru fiyata ulaştırma vizyonumuzla hem Bursa’da hem de Türkiye genelinde yatırımlarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.”