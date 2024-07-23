Bursa'da 4 fabrikada yangın!

Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, bölgedeki 4 fabrikaya sıçradı. Kentin, Yıldırım ilçesinde çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

DHA'nın haberine göre itfaiye ekiplerinin alevlere köpükle de müdahale ettiği yangının, geri dönüşüm tesisinde çıkıp, yakındaki kağıt-elyaf fabrikası ile strafor ve tekstil dokuma fabrikalarına sıçradığı belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Başkanlığı, yangını gece görüşlü termal kameralı drondan alınan olay yerin görüntüsü ile de takip etti. Bu arada, yangının çıktığı Vakıf Mahallesi'ne gelen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaları yerinde takip etti.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye gelerek yangınla ilgili bilgi alan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir fabrikada başlayan yangının elyafların ve süngerlerin olduğu bir depoya sıçradığını söyledi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığını, bir fabrikada ise devam ettiğini anlatan Yılmaz, herhangi bir can kaybı olmadığını, alevlerin konutları sıçrama ihtimalinin de önlendiğini belirtti.

Yılmaz, tekstil fabrikasında şu anda bir sıkıntı kalmadığını dile getirerek "Hem Yıldırım Belediyesinin iş makineleri, hem Büyükşehir Belediyesi, tüm itfaiye ekibi alanda. Yangın söndürme çalışmaları hızla devam ettiriliyor. Hummalı bir çalışma var. " dedi.

Tesislere yakın konutlarda bir tahliye söz konusu olmadığını anlatan Yılmaz, bölgede bir koridor oluşturularak önlem alındığını kaydetti. Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.