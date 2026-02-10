Habertürk
        Bursa'da alkollüyken tartıştığı arkadaşını fırça sapıyla darbetti: 4 gözaltı

        Bursa'da fırça sopalı darp: 4 gözaltı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkol alan bir grup arasında çıkan tartışmada, fırça sapıyla başına darbe alan 1 kişi ağır yaralandı. Polis ekipleri, olayın şüphelisi ile birlikte 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 01:11 Güncelleme: 10.02.2026 - 01:44
        Bursa'da fırça sopalı darp: 4 gözaltı
        Olay, saat 20.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Park Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Barış K. (43), 4 arkadaşıyla birlikte Hamidiye Mahallesi 1’inci Uğur Sokak’taki bir evde alkol aldığı sırada, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından Barış K., arkadaşları tarafından evden çıkarıldı. Bu duruma sinirlenen Barış K.’nın yerden aldığı taşla evin camını kırdı. Bunun üzerine evde bulunan Necmettin B. (50), ahşap saplı bir fırçayla Barış K.’yı kovalamaya başladı. Yaklaşık 300 metre süren kovalamaca sırasında Necmettin B., elindeki fırça sapıyla Barış K.’nın başına defalarca vurdu.

        Darbelerin şiddetiyle fırça sapının kırıldığı olayda Barış KB, başından ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kafatasında kırıklar tespit edilen Barış K., buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

        Polis ekipleri, olayın şüphelisi Necmettin B. ile birlikte 3 kişiyi gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf: DHA

