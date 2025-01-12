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        Haberler Gündem Bursa'da ambulansa yol vermek isterken çarpıştılar: 4 yaralı

        Bursa'da ambulansa yol vermek isterken çarpıştılar: 4 yaralı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde ambulansa yol vermek isteyen sürücünün kullandığı otomobilin başka bir otomobille çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 04:14 Güncelleme: 12.01.2025 - 04:15
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        Ambulansa yol vermek isterken çarpıştılar: 4 yaralı
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        Kaza, saat 01.00 sıralarında İnegöl ilçesi Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İrfan İ. (42) yönetimindeki 16 MDC 33 plakalı otomobil, İsaören Kavşağı'nda arkasından gelen ambulansa yol vermek isterken, Mehmet A. (56) yönetimindeki 16 CFT 15 plakalı otomobille çarpıştı.

        DHA'nın haberine göre; kazada sürücüler ile 16 CFT 15 plakalı otomobildeki Ayşe A. (43) ve Sevdanaz A. (10) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #Bursa
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