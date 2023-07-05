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Bursa'da arkadaşı tarafından otomobilde bıçaklanan kişi öldü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, arkadaşı tarafından otomobilde bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Bursa'da arkadaşı tarafından otomobilde bıçaklanan kişi öldü
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AA

Santral Garaj Mahallesi Kent Meydanı Kavşağında giden otomobilin sürücüsü Murat Ekşi (41), yan koltukta bulunan arkadaşıyla henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı, Ekşi'yi kolu ve boynundan bıçakladı.

Otomobili yolun kenarında durduran sürücü, araçtan inerek çevredekilerden yardım istedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralı Ekşi'yi özel bir hastaneye kaldırdı.

Ekşi, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri otomobilde incelemede bulundu, polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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