Aşırı hızlı otomobil polis noktasına daldı: Yaralılar var 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye aşırı süratli olduğu iddia edilen Doğukan U., idaresindeki 16 AKA plakalı araç, İzmir Yolu Caddesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle uygulama yapan polislerin bulunduğu uygulama noktasına, ardından 16 BF 105 plakalı seyir halindeki araca çarptı.

İHA'nın haberine göre; kazada, uygulama noktasında görevli bulunan polisler Rıdvan G, ile Ersin G, seyir halindeki araçta bulunan Şuayip G. ve alkollü sürücü Doğukan U. yaralandı.

İL EMNİYET MÜDÜRÜ ASLAN'DAN İNCELEME

Uygulamada görevli diğer polis ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2’si polis 4 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, olay yerine gelerek incelemede bulundu. Aslan, daha sonra yaralı polis memurlarının bulunduğu hastaneye giderek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

227 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Avukat olduğunu öğrenilen sürücü Doğukan U'nun hastanede yapılan testinde 227 promil alkollü olduğu belirlendi. Kaza sebebiyle 1 polis otosu kullanılamaz hale gelirken, Bursa-İzmir Yolu Caddesi’nde araç yoğunluğu yaşandı. Hurdaya dönen araçlar, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yoldan kaldırıldı.

Öte yandan yaşanan feci kaza güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Doğukan U, idaresindeki otomobilin hızla seyrettiği ve uygulama noktasına dalıp, bir otomobile ve polis aracına çarptığı görüldü.

Kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.