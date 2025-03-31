Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Bursa'da bıçaklı kavga: Yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı

        Bursa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis, ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 04:30 Güncelleme: 31.03.2025 - 04:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bursa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. DHA'nın haberine göre; olay, saat 01.30 sıralarında Panayır Mahallesi 9'uncu Yavuz Sokak'ta meydana geldi.

        İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        1 YARALININ DURUMU KRİTİK

        Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılırken, birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bursa
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Volkan Konak, hayatını kaybetti
        Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı
        Trump'tan 3. dönem başkanlık mesajı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Nişan kavgası: 1 ölü, 7 yaralı
        Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak
        Grönland Başbakanından Trump'a: ABD bunu alamayacak
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        Şeker toplamaya gitmişti, geri dönemedi
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        "Immobile ülkesine geri dönecek!"
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Üniversiteli Büşra'nın şüpheli ölümü!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        12 kez kalbi durdu, yaşama tutundu!
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        Alman şirketin test roketi kalkıştan kısa süre sonra patladı
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        'Bay Shogun' hayatını kaybetti
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni serbest bırakıldı
        Kanodaki faciada Kaan'ın eğitmeni serbest bırakıldı
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Oğuz Aydın durdurulamıyor!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"