Bursa'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: Yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı
Bursa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken polis, ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı
Bursa'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. DHA'nın haberine göre; olay, saat 01.30 sıralarında Panayır Mahallesi 9'uncu Yavuz Sokak'ta meydana geldi.
İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu 3 kişi yaralanırken, şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 YARALININ DURUMU KRİTİK
Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırılırken, birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
*Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.