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        Haberler Gündem Bursa'da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu - Güncel haberler

        Bursa'da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kişinin başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Polis, yanında tabanca bulunan kişinin intihar mı yoksa silahlı kavgada mı vurulduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 18:49 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:49
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        Başından vurulmuş halde bulundu
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        Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa- Ankara karayolunun İnegöl girişinde yol kenarındaki yeşil alanda meydana geldi.

        Yol kenarında kanlar içerisinde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sonucunda hayatını kaybeden Yusuf Yıldız (56) olduğu saptandı.

        Yanında bir de tabanca bulunan Yıldız’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayın intihar mı yoksa Yıldız’ın silahlı kavgada mı vurulduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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