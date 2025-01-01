Bursa'da bir kişi başından vurulmuş halde bulundu Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir kişinin başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Polis, yanında tabanca bulunan kişinin intihar mı yoksa silahlı kavgada mı vurulduğunun belirlenmesi için çalışma başlattı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 01.01.2025 - 18:49 Güncelleme: 01.01.2025 - 18:49 facebook

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