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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da çıkan yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Bursa'da çıkan yangında 18 ahşap baraka zarar gördü

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaklaşık 50 ahşap barakanın bulunduğu alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 01:46 Güncelleme: 28.03.2025 - 02:11
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        Bursa'da yangın: 18 ahşap baraka küle döndü
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        Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesi'nde yaklaşık 50 ahşap barakanın bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Mudanya ve Bursa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 18 ahşap baraka kullanılamaz hale geldi.

        Olay yerine gelen Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahil mahallelerinde güvenli olmayan barakalara yönelik önlem alınması gerektiğini belirtti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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