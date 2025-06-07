Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu

Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu

Bursa'da denize giren iki kardeşten biri boğuldu Bursa'nın Gemlik ilçesinde, yüzmek için denize giren iki kardeşten biri boğuldu, diğeri kurtarıldı

Anadolu Ajansı Giriş: 07.06.2025 - 23:45 Güncelleme: 07.06.2025 - 23:45 facebook

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