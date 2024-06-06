Bursa'da deprem tatbikatı öncesi SMS'le uyarı: Siren sesleri duyulacak, panik yapmayın

Deprem tehlikesi altına bulunan illerden Bursa'da bugün büyük bir deprem tatbikatı gerçekleştirilecek.

AFAD tarafından yapılacak deprem tatbikatı öncesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların cep telefonlarına kısa mesaj göndererek uyarıda bulundu.

SMS'le yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"6 Haziran 2024 Perşembe günü, Afet ve Acil Durumlar Daire Başkanlığı tarafından Bursa genelinde acil durumlara hazırlık hedefiyle deprem tatbikatı gerçekleştirilecektir. Tatbikat sırasında siren sesleri duyulacak ve acil durum araçları sahada olacaktır. Bu sebeple, halkımızın sakin kalmasını ve panik yapmamasını rica ediyoruz. Bu tatbikatın gerçek bir deprem yaşamamıza gerek kalmadan, sadece bir eğitim faaliyeti olarak kalmasını temenni eder, sağlıklı günler dileriz."