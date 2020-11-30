Son dakika: Kafa kafaya facia: Ölü ve yaralılar var

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu İnegöl ilçesi Kalburt mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl yönüne giden Osman Aydınlı (53) yönetimindeki 16 KHC 64 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, karşı şeride geçerek Mehmet Karadağ'ın kullandığı 26 ACN 301 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazada sürücülerden Mehmet Karadağ olay yerinde yaşamını yitirdi. Karadağ yönetimindeki araçta bulunan 2'si çocuk 3 kişi ile diğer sürücü Osman Aydınlı ise yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan biri, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ikisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolunun Bursa yönü, trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.