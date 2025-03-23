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        Haberler Gündem Bursa'da geri dönüşüm tesisindeki yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

        Bursa'da geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 06:58 Güncelleme: 23.03.2025 - 06:58
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        Geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
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        Yangın, saat 03.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Metal Sanayi Sitesi 23'üncü Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde çıktı.

        Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

        Yangın sonrası iş yerinde hasar meydana gelirken ekipler, çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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