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Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, kazada 4 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
İHA

Edinilen bilgiye göre, kaza gece 03.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü Yusuf D.(29) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen sürücü Arda Ç.(16) yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler ile Arda Ç.'nin yönetimindeki araçta bulunan yolcular Damlanur İ.(15) ve Enes K.(17) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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